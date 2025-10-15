Der Kunstverein in dem kleinen Huy-Ort Röderhof (Landkreis Harz) lädt erneut zu einem Tag der offenen Ateliers ein. Wer dieses Mal Einblicke in sein Schaffen gibt.

Ateliertüren öffnen sich im Huy ein letztes Mal

Susanne Ostwald (links) und Katja Windau in dem Raum, der der gemeinsamen Ausstellung mit Stücken von beiden dient.

Röderhof. - „Das neue Versteck“ lautet das Motto des Tags der offenen Ateliers, der am Sonntag, 19. Oktober, beim Röderhofer Kunstverein Besucher zu vielen neuen Eindrücken einlädt. Zum letzten Mal in diesem Jahr können Interessierte dabei zwei Künstlern über die Schulter schauen und Einblicke in deren Schaffen gewinnen.