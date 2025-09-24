Schwerlasttransport im Harz Aufregende Stunden: Die letzte Straßenbahn für Mannheim verlässt Halberstädter VIS GmbH
Augenmaß und Geduld sind gefragt, um eine 50 Tonnen schwere Straßenbahn in Überlänge auf den Spezialtransporter zu bugsieren, der die Bahn von Halberstadt nach Mannheim bringt. Es ist ein besonderer Abschied an diesem Mittwoch bei der VIS GmbH Halberstadt.
24.09.2025, 19:15
Halberstadt. - 50 Mal schon haben sie das Procedere hinter sich gebracht. Doch am Morgen des 24. September liegt Wehmut in der Luft, als die Männer der VIS GmbH die schicke Straßenbahn aus der Werkshalle bugsieren.