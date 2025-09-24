weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Schwerlasttransport im Harz: Aufregende Stunden: Die letzte Straßenbahn für Mannheim verlässt Halberstädter VIS GmbH

Augenmaß und Geduld sind gefragt, um eine 50 Tonnen schwere Straßenbahn in Überlänge auf den Spezialtransporter zu bugsieren, der die Bahn von Halberstadt nach Mannheim bringt. Es ist ein besonderer Abschied an diesem Mittwoch bei der VIS GmbH Halberstadt.

Von Sabine Scholz 24.09.2025, 19:15
Millimeterarbeit mit einem 40 Tonnen schweren Transportgut: Jens Köhler von der Firma Schiller, der den Transport nach Mannheim begleiten wird, gibt per Funk Informationen an Fahrer Werner Deuber, der den Riesen-Lkw um ein paar Zentimeter versetzen muss, damit die Bahn auf den Auflieger gezogen werden kann.
Millimeterarbeit mit einem 40 Tonnen schweren Transportgut: Jens Köhler von der Firma Schiller, der den Transport nach Mannheim begleiten wird, gibt per Funk Informationen an Fahrer Werner Deuber, der den Riesen-Lkw um ein paar Zentimeter versetzen muss, damit die Bahn auf den Auflieger gezogen werden kann. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - 50 Mal schon haben sie das Procedere hinter sich gebracht. Doch am Morgen des 24. September liegt Wehmut in der Luft, als die Männer der VIS GmbH die schicke Straßenbahn aus der Werkshalle bugsieren.