  4. Leichtathletik-Urgestein geehrt: Ministerpräsident würdigt Siegfried Eschke: Ehrenmedaille für Genthins Trainer-Legende

Siegfried Eschke war lange das Gesicht der Leichtathletik in Genthin. Für seine jahrzehntelange Arbeit als Trainer wurde er nun von Reiner Haseloff gewürdigt.

24.09.2025, 18:55
Ministerpräsident Reiner Haseloff (2. v. re) überreicht dem langjährigen SV-Chemie-Trainer Siegfried Eschke (2 v. li.) die Ehrenmedaille. Mit dabei Eschkes Ehefrau Gerda eschke und der SV-Chemie Vorsitzende Michael Fehre
Ministerpräsident Reiner Haseloff (2. v. re) überreicht dem langjährigen SV-Chemie-Trainer Siegfried Eschke (2 v. li.) die Ehrenmedaille. Mit dabei Eschkes Ehefrau Gerda eschke und der SV-Chemie Vorsitzende Michael Fehre Mike Fleske

Genthin - Er ist so etwas wie Genthins Trainer-Legende: Siegfried Eschke. Als Leichtathletik-Übungsleiter haben ihn zahlreiche SV-Chemie-Genthin-Sportler erlebt. Für sein langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ist Eschke bereits häufig ausgezeichnet worden. Jetzt kam eine weitere ganz besondere Ehrung hinzu.