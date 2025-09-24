Leichtathletik-Urgestein geehrt Ministerpräsident würdigt Siegfried Eschke: Ehrenmedaille für Genthins Trainer-Legende
Siegfried Eschke war lange das Gesicht der Leichtathletik in Genthin. Für seine jahrzehntelange Arbeit als Trainer wurde er nun von Reiner Haseloff gewürdigt.
Genthin - Er ist so etwas wie Genthins Trainer-Legende: Siegfried Eschke. Als Leichtathletik-Übungsleiter haben ihn zahlreiche SV-Chemie-Genthin-Sportler erlebt. Für sein langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ist Eschke bereits häufig ausgezeichnet worden. Jetzt kam eine weitere ganz besondere Ehrung hinzu.