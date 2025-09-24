Siegfried Eschke war lange das Gesicht der Leichtathletik in Genthin. Für seine jahrzehntelange Arbeit als Trainer wurde er nun von Reiner Haseloff gewürdigt.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (2. v. re) überreicht dem langjährigen SV-Chemie-Trainer Siegfried Eschke (2 v. li.) die Ehrenmedaille. Mit dabei Eschkes Ehefrau Gerda eschke und der SV-Chemie Vorsitzende Michael Fehre

Genthin - Er ist so etwas wie Genthins Trainer-Legende: Siegfried Eschke. Als Leichtathletik-Übungsleiter haben ihn zahlreiche SV-Chemie-Genthin-Sportler erlebt. Für sein langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ist Eschke bereits häufig ausgezeichnet worden. Jetzt kam eine weitere ganz besondere Ehrung hinzu.