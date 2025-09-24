Ungewisse Zukunft für Mieter Fläche soll zum Wohngebiet werden: Droht 400 Garagen der Abriss?
Ein Käufer bekundet Interesse am Erwerb eines Wolmirstedter Garagenkomplexes im Westen der Stadt. Die Fläche soll Wohnraum schaffen. Doch da stehen aktuell noch 400 Garagen. Jetzt wird der Abriss befürchtet.
Wolmirstedt - Gerade in Städten sind Parkplätze oft rar gesät. Viele wichen deshalb jahrzehntelang auf Garagen in Komplexanlagen aus. Im Westen Wolmirstedts befindet sich solch eine große Anlage mit 400 Stellplätzen in Hand der Stadt. Jetzt bekundet ein Käufer Interesse, um dort ein Wohngebiet entstehen zu lassen. „Wenn wir als Besitzer die Nutzer dort vor die Tür setzen, dann sieht es für sie schlecht aus“, sagt Hans-Rüdiger Lautner (Die Linke) im jüngsten Hauptausschuss.