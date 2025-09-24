Immer mehr verkürzte Betreuungszeiten und Schließungen in Gardelegener Kitas. Eltern klagen ihr Leid. Da offenbart die Verwaltung unglaubliche Zahlen. Es geht um den Krankenstand des Kita-Personals.

Doppelt so hohe Zahlen wie im Deutschen Durchschnitt

In Sachen Krankenstand beim Kita-Personal veröffentlichte die Hansestadt Gardelegen jetzt erstaunliche Zahlen.

Gardelegen. - Deutliche Worte findet in der Einwohnerfragestunde im Rahmen der Sozialausschusssitzung am Dienstagabend eine Mutter zur Betreuungssituation in den Kitas der Hansestadt Gardelegen. Dann legt die Verwaltung die Fakten auf den Tisch - und bei denen fehlen selbst der Personalchefin die Worte.