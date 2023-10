Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterwieck. - Paulchen – der mittlerweile zwei Jahre alte Karakal, der Ende November vorigen Jahres in Osterwieck ausgebüchst ist, bleibt weiter auf der Flucht. Knapp ein Jahr nach seinem Verschwinden hat Besitzer Tino Königsmann die Hoffnung auf ein Happyend noch nicht endgültig aufgegeben – die Suche allerdings hat der 52-Jährige weitgehend eingestellt. Zu selten und zu weiträumig in der Region verteilt, seien die Hinweise in den vergangenen Monaten eingegangen, so der Osterwiecker.