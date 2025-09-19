Nach neun Jahren endet ein außergewöhnlicher Auftrag in Halberstadt: Die letzte XXL-Straßenbahn der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH verlässt das VIS-Gelände. Für die Mitarbeiter ist es ein Abschied mit Stolz – denn die Sanierung der 43 Meter langen Bahnen war alles andere als gewöhnlich.

Ein letzter Check, bevor die Variobahn Halberstadt verlässt. Denis Wrobel hat neun Jahre lang für die VIS bei diesem Auftrag mitgearbeitet.

Halberstadt. - Ein Auftrag mit Langzeitwirkung geht zu Ende. In der kommenden Woche wird die letzte Straßenbahn der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) das Gelände der VIS in der Magdeburger Straße in Halberstadt verlassen. Die Mitarbeiter des Harzer Unternehmens verabschieden sich mit einer Mischung aus Wehmut und Stolz von einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit.