Auf der B79 in Halberstadt steht erneut eine größere Verkehrsänderung bevor: Eine komplette Ampelanlage muss abgebaut werden, weil gigantische Windradteile durch die Stadt transportiert werden. Für Anwohner bedeutet das Umwege.

B79 in Halberstadt: Ampel muss für Windrad‑Transporte weichen – das müssen Anwohner wissen

Halberstadt. - Solange sie funktionieren, gehören Ampeln zu den Selbstverständlichkeiten des Alltags. Erst wenn sie ausfallen, erkennen viele Verkehrsteilnehmer ihre Vorzüge. So erst jüngst in Halberstadt, als an der Kreuzung OdF-/Stern- und Wernigeröder Straße brenzlige Situationen entstanden. Durch einen Unfall war auf der Bundesstraße 79 die Ampel ausgefallen. Nun ist es schon wieder die B79, auf der Ampel-Ungemach droht.