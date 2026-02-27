Ein schwerer Unfall legt den Verkehr auf der Bundesstraße 79 bei Halberstadt stundenlang lahm. Was zu der Kollision bislang bekannt ist.

B79 bei Halberstadt nach schwerem Unfall voll gesperrt – drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Unfall auf der B79 zwischen Halberstadt und Aspenstedt wurden drei Schwerverletzte per Rettungshubschrauber abtransportiert.

Halberstadt/Aspenstedt. - Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 79 zwischen Halberstadt und Aspenstedt am Freitag, 27. Februar, für mehrere Stunden voll gesperrt. Drei Beteiligte zogen sich nach ersten Angaben der Polizei schwere Verletzungen zu.