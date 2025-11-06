Zugverbindung im Harz Frust über Streckensperrung zwischen Halberstadt und Wernigerode: Bahn nennt Termin für Freigabe
Seit mehr als zwei Wochen ist die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt im Harz gesperrt. Das hat bei Bahnkunden für viel Unmut gesorgt. Nun gibt es gute Nachrichten.
Aktualisiert: 06.11.2025, 13:59
Halberstadt. - Nach mehr als 50 Jahren im Betrieb sind die Bahnschwellen zwischen Halberstadt und Wernigerode marode. Derzeit werden sie ersetzt und deswegen ist die Strecke derzeit gesperrt. Reisende und Pendler müssen auf die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) ausweichen und dies ist mit deutlich längeren Reisezeiten verbunden. Doch für die Bahnkunden gibt es Hoffnung.