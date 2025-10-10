Bauland im Harz Neues Wohngebiet im Huy: 23 Grundstücke für Familien und Senioren
Nach jahrelanger Vorbereitungszeit kann nun endlich gebaut werden. Das neue Wohngebiet im Huy ist nun offiziell freigegeben. Alle Infos zum Bosseberg in Badersleben.
Aktualisiert: 10.10.2025, 12:51
Badersleben. - Viele Jahre hat es gedauert, bis aus dem theoretischen Projekt Realität wurde. Doch nun ist soweit: Mit dem offiziellen Spatenstich ist das Badersleber Baugebiet Am Bosseberg endlich einen entscheidenden Schritt vorangekommen.