Nach jahrelanger Vorbereitungszeit kann nun endlich gebaut werden. Das neue Wohngebiet im Huy ist nun offiziell freigegeben. Alle Infos zum Bosseberg in Badersleben.

Neues Wohngebiet im Huy: 23 Grundstücke für Familien und Senioren

Ortsbürgermeister Olaf Beder, Holger Draber und Detlef Rosenbusch von der TSB, Gisela Köster und Manfred Kluthe aus Laer und Christian Riemenschneider als einer der ersten Bauherren (von links) beim offiziellen Spatenstich.

Badersleben. - Viele Jahre hat es gedauert, bis aus dem theoretischen Projekt Realität wurde. Doch nun ist soweit: Mit dem offiziellen Spatenstich ist das Badersleber Baugebiet Am Bosseberg endlich einen entscheidenden Schritt vorangekommen.