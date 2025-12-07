weather regenschauer
Gedenken im Harz Bauliche Mängel und zu klein: KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberg braucht Neubau

Zu wenig Räume und die auch noch zu klein. Die Heizung veraltet, dafür entweicht die Wärme überall. Die Mängelliste für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge ist lang. Nun gibt es ein völlig neuen Ansatz.

Von Thomas Kügler 07.12.2025, 16:00
Zu klein, zu alt und zu kalt: Gero Fedtke denkt an einen Neubau des Gedenkstättengebäudes in Langenstein. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt - Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Das gilt auch für das Informationsgebäude der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge. Nach mehr als 50 Jahren hat es die besten Tage hinter sich. Nun gibt es erste Überlegungen, was sich ändern muss und was man verbessern kann.