Zu wenig Räume und die auch noch zu klein. Die Heizung veraltet, dafür entweicht die Wärme überall. Die Mängelliste für die Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge ist lang. Nun gibt es ein völlig neuen Ansatz.

Zu klein, zu alt und zu kalt: Gero Fedtke denkt an einen Neubau des Gedenkstättengebäudes in Langenstein.

Halberstadt - Nichts ist für die Ewigkeit gebaut. Das gilt auch für das Informationsgebäude der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge. Nach mehr als 50 Jahren hat es die besten Tage hinter sich. Nun gibt es erste Überlegungen, was sich ändern muss und was man verbessern kann.