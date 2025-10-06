Sperrung wegen Bauarbeiten Großbaustelle am Halberstädter Bahnhof: Alle Infos zu Umleitungen, Parkverbote und Ersatzverkehr
Halberstadt vor Verkehrsänderung: Die Kreuzung am Bahnhof ist für zwei Wochen dicht. Die Stadt nutzt die Herbstferien für Bauarbeiten an Gleisen und Fahrbahn. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Aktualisiert: 06.10.2025, 13:04
Halberstadt. - Für zwei Wochen ist sie geplant, die Sperrung eines Kreuzungsbereiches nahe des Halberstädter Hauptbahnhofes. Genauer gesagt, vom 11. bis 22. Oktober.