weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Baustelle am Halberstädter Bahnhof: Umleitungen, Parkverbote und Ersatzverkehr

Sperrung wegen Bauarbeiten Großbaustelle am Halberstädter Bahnhof: Alle Infos zu Umleitungen, Parkverbote und Ersatzverkehr

Halberstadt vor Verkehrsänderung: Die Kreuzung am Bahnhof ist für zwei Wochen dicht. Die Stadt nutzt die Herbstferien für Bauarbeiten an Gleisen und Fahrbahn. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 06.10.2025, 13:04
Ab 11. Oktober kommt es zu Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten in Halberstadt.
Ab 11. Oktober kommt es zu Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten in Halberstadt. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Halberstadt. - Für zwei Wochen ist sie geplant, die Sperrung eines Kreuzungsbereiches nahe des Halberstädter Hauptbahnhofes. Genauer gesagt, vom 11. bis 22. Oktober.