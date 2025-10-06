Das Sportlerheim in Dingelstedt ist im März einem Großbrand zum Opfer gefallen. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß - nun gab es weitere Unterstützung.

Dingelstedt. - In der Nacht vom 8. auf den 9. März dieses Jahres brannte das Dingelstedter Sportlerheim komplett ab - mit den Folgen haben die darin untergebrachten Vereine noch immer zu kämpfen.

Die Schützengesellschaft hat es am schwersten getroffen: Vereinsstätte, Trainingsort, Ausrüstung sowie zahlreiche Erinnerungsstücke wie Fahnen und ähnliches - „alles weg“, sagt der Vorsitzende Ulrich Rittmüller. „Wir haben quasi alles verloren.“ Die Abwicklung über die Versicherung sei immer noch in Gange - noch wisse man nicht, wann und wie viel Geld es eventuell geben wird. „Die Schadenssumme, die durch die Hausratversicherung abgedeckt werden soll, wurde auf etwa 40.000 Euro beziffert. Mehr wissen wir noch nicht.“

Bei den Sportlern vom SV Fortuna sieht es inzwischen etwas besser aus: Ihnen war zwar ihr Platz geblieben, doch die für Heimspiele notwendigen Duschen und Umkleiden sind zerstört. Um den Spielbetrieb dennoch wieder aufnehmen zu können, wurden inzwischen Container angeschafft, die die zerstörten Räume ersetzen. „Das System hat sich mittlerweile bewährt und funktioniert sehr gut“, sagt Stephan Blume, Vorsitzender des Sportvereins. Doch die Container kosten Geld - das beide Vereine zur Unterstützung noch immer sehr gut gebrauchen können.

Spende der Jagdgenossenschaft Dingelstedt

Eine weitere Unterstützung in der Reihe der vielen Hilfsaktionen gibt es jetzt von der örtlichen Jagdgenossenschaft. „Wir haben entschieden, jedem Verein 1.500 Euro zu spenden“, sagt Bernhard Römmer, stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung, der alle Eigentümer von jagdbaren Flächen in der Gemarkung Dingelstedt angehören.

„Ein riesen Batzen Geld - und eine große Hilfe“, so Rittmüller, der sich, gemeinsam mit Stephan Blume, herzlich bedankt. In der kommenden Woche steht die nächste Baubesprechung an - von der sich beide Vereine Neuigkeiten zum weiteren Werdegangs bezüglich des Wiederaufbaus des Sportlerheims erhoffen.