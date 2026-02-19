Umzug nach Magdeburg steht an Deutsche Bank in Burg jetzt zum letzten Mal geöffnet: Was Kunden wissen müssen
Die Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Burg. Der Standort in der Innenstadt ist am 19. Februar 2026 zum letzten Mal geöffnet. Wie es jetzt weitergeht.
19.02.2026, 16:19
Burg - Die Filiale von Bäcker Schäfer's in der Burger Innenstadt ist bereits dicht, jetzt folgt die Deutsche Bank. Deren Standort in der Schartauer Straße kann nun letztmals von Kunden besucht werden. Wie es nun weitergeht.