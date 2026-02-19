weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Umzug nach Magdeburg steht an: Deutsche Bank in Burg jetzt zum letzten Mal geöffnet: Was Kunden wissen müssen

Die Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Burg. Der Standort in der Innenstadt ist am 19. Februar 2026 zum letzten Mal geöffnet. Wie es jetzt weitergeht.

Von Marco Papritz 19.02.2026, 16:19
Blick auf die Filiale der Deutschen Bank in Burg, die an der Schartauer Straße zu finden ist. Am 19. Februar 2026 ist der Standort zum letzten Mal geöffnet.
Blick auf die Filiale der Deutschen Bank in Burg, die an der Schartauer Straße zu finden ist. Am 19. Februar 2026 ist der Standort zum letzten Mal geöffnet. Foto: Marco Papritz

Burg - Die Filiale von Bäcker Schäfer's in der Burger Innenstadt ist bereits dicht, jetzt folgt die Deutsche Bank. Deren Standort in der Schartauer Straße kann nun letztmals von Kunden besucht werden. Wie es nun weitergeht.