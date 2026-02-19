Nach mehr als vier Jahren Bauzeit öffnet die Sporthalle in der Zollstraße wieder ihre Türen. Vereine, die Kinderturngruppe und Verantwortliche feiern die Rückkehr in die modernisierte Halle, die künftig wieder zentraler Treffpunkt für Sporttreibende sein soll.

Die „Bummiturner“ zeigen allen Anwesenden, was sie können. Sie freuen sich, mit der Sporthalle Zollstraße in Haldensleben wieder eine feste Trainingsstätte zu haben.

Haldensleben - Die Tribünen sind gefüllt und der Blick schweift durch die Sporthalle in der Zollstraße. In den Balken an der Decke sind keine Risse mehr zu entdecken. Alles erstrahlt im neuen Glanz. Die jüngsten Nachwuchs-Turnerinnen und -Turner zeigen, was sie in den vergangenen Wochen geübt haben.

Offizielle Wiedereröffnung mit Vertretern der Region

Nach fast fünf Jahren wird die für viele Vereine fehlende Sportstätte wiedereröffnet. „Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) stolz. Er bedankt sich bei den Vereinen für die Geduld und für das Durchhalten. Mit einem Lächeln auf den Lippen wünscht er der Sporthalle ein langes Leben.

Zur offiziellen Wiedereröffnung sind auch Torsten Fieseler vom Kreissportbund Börde, Staatssekretär Klaus Zimmermann (CDU) und Landtagsabgeordneter Tim Teßmann (CDU) anwesend. Für den Staatssekretär ist es eine gelungene Sanierung und es werde Zeit, dass die Halle wieder erobert werden kann. Genau da, wo auch der Landtagsabgeordnete das Handballspielen gelernt hat.

Tim Teßmann (CDU, von links), Bernhard Hieber (SPD), Klaus Zimmermann (CDU) und Torsten Fieseler (KSB Börde) schneiden symbolisch das Absperrband in der Sporthalle „Zollstraße“ zur Wiedereröffnung durch. Foto: Saskia Lohöfer

Rollschuhsport, Handball und Lebenshilfe kehren zurück

In der Zollstraße sollen ab jetzt wieder die Kinder des „Bummiturnens“ ihren festen Standort haben. Zuletzt übten sie ihre „Rolle vorwärts“ in der Grundschule „Erich Kästner“, rotierten aber auch zwischen der Sportstätte im Dammühlenweg oder der Ohrelandhalle. „Wir freuen uns, wieder hier zu sein.“ Da sind sich die vier Trainer einig. Neben den Turnern sollen unter anderem auch wieder der Rollsportverein, die Fußballgruppe der Lebenshilfe Ostfalen und die Handballer des Handballsportvereins Haldensleben ihren Platz finden.