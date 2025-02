Beim Opernball ging Harzer Familiengeschichte in die nächste Runde

Familie aus Halberstadt feiert in Dresden

Halberstadt - Es ist Romantik pur. Vor 100 Jahren haben sich der Großvater und die Großmutter von Cornelia Hundt-Sperling auf dem Opernball in Dresden kennengelernt. Daraus wurde eine große Liebe. Bei der Neuauflage in der vergangenen Woche war die Familie aus dem Landkreis Harz wieder mit dabei in der Elbmetropole.