Schwerer Unfall im Huy Beinahe‑Drama an der B244 im Harz: Herabfallende Lkw‑Bordwand trifft entgegenkommenden Dacia

In Badersleben (Harzkreis) ist eine Lkw‑Bordwand während der Fahrt aufgeklappt und direkt in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Dacia eingeschlagen. Die 66‑jährige Fahrerin hatte wohl einen Schutzengel.