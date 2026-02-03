weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
In Badersleben (Harzkreis) ist eine Lkw‑Bordwand während der Fahrt aufgeklappt und direkt in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Dacia eingeschlagen. Die 66‑jährige Fahrerin hatte wohl einen Schutzengel.

Von Dennis Lotzmann 03.02.2026, 12:30
Diesen Schaden hat die Ladebordwand eines Lasters bei einem Dacia hinterlassen. Der Unfall hat sich am Montag in Badersleben (Harzkreis) ereignet.
Diesen Schaden hat die Ladebordwand eines Lasters bei einem Dacia hinterlassen. Der Unfall hat sich am Montag in Badersleben (Harzkreis) ereignet. Foto: Polizei

Badersleben. - Dieser Unfall hätte schlimmstenfalls wohl tödlich enden können: In Badersleben im Harzkreis krachte eine Lkw-Ladebordwand einem entgegenkommenden Dacia in die Frontscheibe.