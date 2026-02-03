Schwerer Unfall im Huy Beinahe‑Drama an der B244 im Harz: Herabfallende Lkw‑Bordwand trifft entgegenkommenden Dacia
In Badersleben (Harzkreis) ist eine Lkw‑Bordwand während der Fahrt aufgeklappt und direkt in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Dacia eingeschlagen. Die 66‑jährige Fahrerin hatte wohl einen Schutzengel.
Badersleben. - Dieser Unfall hätte schlimmstenfalls wohl tödlich enden können: In Badersleben im Harzkreis krachte eine Lkw-Ladebordwand einem entgegenkommenden Dacia in die Frontscheibe.