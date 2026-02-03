weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Fachkräftemangel: Halko setzt auf internationale Hilfe

Wirtschaft im Harz Fachkräftemangel im Harz: Bei Halko setzt man auf Mitarbeiter aus dem Ausland

Lange sah es schlecht um die Arbeitsplätze bei Halko aus. Doch nun ist das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs und braucht Facharbeiter. Deswegen kommen die aus dem Ausland.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 03.02.2026, 13:39
Um die Qualität auf höchstem Niveau zu halten, setzt man bei Halko in Halberstadt in Zukunft verstärkt auf Fachkräfte aus dem Ausland.
Halberstadt. - Nach langer Talfahrt geht es beim Traditionsunternehmen in Halberstadt wieder aufwärts. Doch um die eigenen Ziele zu erreichen, braucht Halko geeignetes Personal und das kommt zunehmend aus dem Ausland.