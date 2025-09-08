Unglücklich im Job? Vom Handwerker zum Heilerziehungspfleger, von der Reinigungskraft zur Industriekauffrau – im Harzkreis werden berufliche Träume Realität. Die „Weiterbringer“ begleiten Menschen auf ihrem Weg in ein erfüllteres Arbeitsleben.

Beruflicher Neustart mit 50? Diese Harzer Initiative macht es möglich

Andreas Weiß und Manuela Köhler von der Agentur für Arbeit Halberstadt beraten Erwachsene, die sich beruflich verändern oder weiterentwickeln wollen.

Halberstadt/Harzkreis. - Die Weiterbringer - so bezeichnen sie sich. Und genau das wollen sie: Menschen aus dem Harzkreis in ihrem Arbeitsleben weiterbringen. Egal, ob es um eine Qualifizierung geht, um seine eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, oder um einen kompletten Jobwechsel. Da gibt es spannende Beispiele.