Keine andere Stadt im Harz hat 2023 so sehr in der Gunst der Touristen zugelegt wie Halberstadt. Setzt sich der Trend 2024 fort und welche Attraktionen und Sehenswürdigkeiten locken die meisten Besucher?

Halberstadt. - Schüler können es kaum erwarten: In 25 Tagen beginnen die Sommerferien. Ist das auch schon an der Buchungslage in Halberstädter Hotels und Pensionen in Halberstadt zu merken? Immerhin lockt Halberstadt immer mehr Besucher - der Touristenzuwachs ist größer als in jeder anderen Stadt im Harz.