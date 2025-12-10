Die niedersächsische Gemeinde Schladen-Werla prescht mit Plänen zum Windkraftausbau an der Gebietsgrenze zu Sachsen-Anhalt voran. Womit die angrenzenden Osterwiecker Ortsteile rechnen müssen.

David Kawitzke und Olaf Chrost (v. l.) vor der noch unverbauten Aussicht vom Plattenweg zwischen Rhoden und Osterode aus ins benachbarte Hornburg.

Hornburg/Rhoden/Osterode. - Eine Hiobsbotschaft sei das. Mit diesen Worten beschreibt Osterodes Ortsbürgermeister Olaf Chrost das, wozu der Ortsrat Hornburg in der benachbarten Gemeinde Schladen-Werla am 3. Dezember seine Empfehlung gegeben hat: Gemeint sind die Pläne zur Änderung eines Flächennutzungsplans mit dem Ziel, damit die planerischen Voraussetzungen für einen Windpark zu schaffen. Dieser soll zwar auf niedersächsischer Seite errichtet werden, aber bis unmittelbar an die Gemarkungsgrenzen von Osterode am Fallsteins und Rhoden (Harzkreis). Welche Befürchtungen den Ortsbürgermeistern beider Dörfer nun Sorge bereiten.