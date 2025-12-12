Der Frust ist groß in Rhoden und Osterode am Fallstein. Bauanträge haben keine Chance, weil die Löschwasserversorgung nicht ausreichend ist. Dabei würde sich eine kostengünstige und schnelle Lösung anbieten, die das Innenministerium jedoch nicht anerkennt.

Die Löscheimer von Olaf Chrost und David Kawitzke (v. l.) bleiben leer. Solange das Löschwasser in Osterode am Fallstein und Rhoden ausbleibt, bleiben auch die Baugenehmigungen aus.

Rhoden/Osterode am Fallstein. - Die Lage ist genauso ernst wie verzwickt: Die Löschwasserversorgung ist in sieben der 20 Ortsteile im Stadtgebiet Osterwieck nicht ausreichend gewährleistet. Was der zuständige Sachbearbeiter für Brand- und Zivilschutz der Stadtverwaltung, Andreas Kröpper, auf den Punkt bringt, bringt die parteilosen Ortsbürgermeister Olaf Chrost aus Osterode und David Kawitzke aus Rhoden auf die Palme. Fehlt doch damit nicht nur der Grundschutz der Bevölkerung, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeit für ihre Dörfer.