Verkehr im Harz Rennstrecke auf der B79: So ist Dorf bei Halberstadt Temposündern auf der Spur

In dem Halberstädter Ortsteil Aspenstedt können Autofahrer jetzt sehen, wie schnell sie tatsächlich unterwegs sind. An der B 79 hängt seit dem 3. September eine Messtafel. Wie der seit Jahren bestehende Wunsch jetzt relativ schnell erfüllt werden konnte.