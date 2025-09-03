Verkehr im Harz Rennstrecke auf der B79: So ist Dorf bei Halberstadt Temposündern auf der Spur
In dem Halberstädter Ortsteil Aspenstedt können Autofahrer jetzt sehen, wie schnell sie tatsächlich unterwegs sind. An der B 79 hängt seit dem 3. September eine Messtafel. Wie der seit Jahren bestehende Wunsch jetzt relativ schnell erfüllt werden konnte.
Aktualisiert: 05.09.2025, 17:12
Aspenstedt. - Die Ortsdurchfahrt der B79 in Aspenstedt gleicht einer Rennstrecke. Trotz einer Bushaltestelle brettern Fahrzeuge über die Ortsdurchfahrt. Schon beim Anbringen der neuen Tempomesstafel im Halberstädter Ortsteil leuchtet diese häufig rot auf.