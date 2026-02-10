weather regen
ÖPNV: Haltestelle Alter Markt Warum MVB am Nordabschnitt am Breiten Weg in Magdeburg schon wieder bauen müssen

Seit Jahren bauen die Magdeburger Verkehrsbetriebe immer wieder am Nordabschnitt des Breiten Wegs. Nun sollen für Bauarbeiten über Monate keine Bahnen fahren. Ist das nötig?

Von Martin Rieß Aktualisiert: 12.02.2026, 15:03
Blick auf die Haltestelle Alter Markt der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB).
Blick auf die Haltestelle Alter Markt der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Rund fünf Jahre nach der Erneuerung des Gleisbetts im Nordabschnitt des Breiten Wegs rollen in Magdeburg ab dem 26. März erneut Bagger an. Für viele wirkt das wie eine Wiederholung. 2019 war der Nordabschnitt des Breiten Wegs über Monate dicht. Und erst im Jahr 2025 wurde an den Gleisen in Höhe des Alten Markts über Wochen im Zuge des damaligen Baustellen-Marathons der MVB gebaut.