Gewinnspiel in der Filiale "Mit dem alten gar nicht vergleichbar": Kunden dürfen auf neuen Aldi gespannt sein
Filialleiter Marcus Hübner blickt mit Vorfreude auf den ersten Tag im Aldi-Neubau Klötze. Die zehn Mitarbeiter räumen seit Tagen die Regale ein und bereiten sich auf den Kundenansturm und Überraschungen zum Start vor.
Aktualisiert: 12.02.2026, 15:17
Klötze. - Der Neubau ist fertig, die Arbeiten an den Nebenanlagen sind so weit abgeschlossen – jetzt werden innen die Regale eingeräumt. Damit der neue Aldi-Markt in Klötze an diesem Freitag, 13. Februar, um 7 Uhr eröffnet werden kann. Kunden können gespannt sein.