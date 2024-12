Ein Kloster ohne Klostercafé? Ein unhaltbarer Zustand. Weshalb es im Burchardikloster Halberstadt jetzt einen Ort zum Verweilen gibt. Zumindest an zwei Tagen. Was das mit einem Bildungsprojekt zu tun hat.

Halberstadt. - Madita Hagemann hebt geschickt das Tortenstück auf einen Teller. Zusammen mit dem bestellten Kaffee serviert sie den Kuchen. Freundlich und flink. Sie hat sichtlich Spaß an dem, was sie tut. Dass sie sich hier in dem neuen Café in Halberstadts Burchardikloster ausprobieren kann, ist einem Bildungsprojekt zu verdanken.

Das nennt sich PIA. Die Abkürzung steht für „Praktisch in Arbeit“ und richtet sich an junge Menschen unter 27 Jahren, die ihre Schulpflicht erfüllt haben. Sie erhalten Unterstützung auf dem Weg in eine Ausbildung oder Beschäftigung. „Das umfasst Verschiedenes“, erläutert Detlef Rutzen, Geschäftsführer der AWZ GmbH, bei der das über Fördergeld finanzierte Projekt angesiedelt ist.

Im Kloster unter betriebsnahen Bedingungen lernen

So wird zum einen der Erwerb eines Hauptschulabschlusses angeboten, was 17 der aktuell 24 Teilnehmer nutzen. „Wir haben die Abläufe so gestaltet, dass jeder Arbeitstag im Projekt mit dem schulischen Teil beginnt, bevor es in die Praxisbereiche geht“, berichtet Rutzen. Das helfe zum einen in der Tagesstruktur, zum anderen sei diese Variante die, mit der das Team gute Erfahrungen gemacht habe. „Im vergangenen Jahr haben 80 Prozent derer, die im Unterricht waren, den Abschluss geschafft. Eine gute Quote“, so Rutzen.

Wer bei PIA mitmacht, tut das freiwillig. Jobcenter und Arbeitsagentur weisen die jungen Leute darauf hin, dass man hier in verschiedenen Bereichen unter betriebsnahen Bedingungen testen kann, wo die eigene berufliche Perspektive liegen könnte. Die zumeist zwischen 17 und 24 Jahre alten Teilnehmer kommen aus dem ganzen Landkreis, haben teils lange Anfahrten. Auch das gehört zum Befähigungsprozess.

Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit ist das Ziel

Im Burchardikloster können sie im praktischen Tun erfahren, ob ihnen die Arbeit mit Holz liegt, die Gartengestaltung oder die Gastronomie. Weil es zudem eine Metallwerkstatt und anderes mehr gibt, kann auch in andere Bereiche hineingeschnuppert werden. „Es konnten bereits mehrere Teilnehmer in Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden“, sagt Detlef Rutzen.

Großen Anteil daran haben Sozialpädagogen und Anleiter, die den jungen Leuten zur Seite stehen. So wie Daniela Mende, die Madita Hagemann noch einen Tipp gibt, als diese vom Servieren wieder zurück an die Theke des Klostercafés kommt.

Kaffee-Flatrate im Klostercafé

Dass das existiert, ist dem PIA-Projekt zu verdanken. Die Idee, ein kleines gastronomisches Angebot zu schaffen, hat das Klosterteam schon länger. Jetzt schlage man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Sammeltassen für die Kaffee-Flatrate im Klostercafé. Foto: Sabine Scholz

Im Café wird vom Wareneinkauf übers Backen und Servieren bis zum Putzen geübt, was zur Gastro dazugehört. Damit das unter realistischen Bedingungen passiert, ist das Klostercafé donnerstags und freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt ein kleines herzhaftes Imbissangebot, viel selbst Gebackenes, Getränke. „Ein Renner ist unsere Kaffee-Flatrate“, berichtet Rutzen schmunzelnd. Das ist Filterkaffee, so viel man mag, der in Sammeltassen und zusammen mit einem Stück Kuchen serviert wird.