  4. Sondervermögen Infrastruktur: Halberstadt setzt auf Nachhaltigkeit

Sondervermögen Infrastruktur 17 Millionen Euro für Halberstadt: Wofür das Geld ausgegeben werden soll

Aus dem Infrastrukturfond des Bundes bekommt Halberstadt den größten Brocken im Landkreis Harz. Das soll mit den 17 Millionen Euro geschehen.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 24.09.2025, 10:29
Oberbürgermeister Daniel Szarata (links, beim Richtfest der Firma Siga) will genau überlegen, wofür Halberstadt die Millionen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ ausgibt.
Oberbürgermeister Daniel Szarata (links, beim Richtfest der Firma Siga) will genau überlegen, wofür Halberstadt die Millionen aus dem Sondervermögen „Infrastruktur“ ausgibt. Archivfoto: Holger Wegener

Halberstadt. - Am 16. September hat die Landesregierung bekannt gegeben, wie die 2,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes in Sachsen-Anhalt auf die Kommunen und Kreise verteilt werden. Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) will es nun langsam angehen lassen mit dem Geld ausgeben.