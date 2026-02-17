weather schneeregen
Kommunalpolitik im Harz Bürgermeister im Huy: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Acht Kandidaten sind ins Rennen um das Amt des neuen Bürgermeisters im Huy gegangen – doch keiner konnte die absolute Mehrheit erringen. Wie es nun weitergeht und was die Kandidaten sagen.

Von Maria Lang 17.02.2026, 06:00
Knapp 6.000 Wahlberechtigte waren in der Gemeinde Huy an die Urnen gebeten – und hatten dabei die Wahl zwischen acht Kandidaten.
Dingelstedt. - Am Sonntag, 15. Februar, waren die Einwohner der Gemeinde Huy an die Wahlurnen gebeten worden, um in Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Maik Berger und der kommissarischen Vertretung durch Christina Eggert einen neuen Bürgermeister zu wählen.