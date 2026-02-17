Kommunalpolitik im Harz Bürgermeister im Huy: Nach der Wahl ist vor der Wahl
Acht Kandidaten sind ins Rennen um das Amt des neuen Bürgermeisters im Huy gegangen – doch keiner konnte die absolute Mehrheit erringen. Wie es nun weitergeht und was die Kandidaten sagen.
17.02.2026, 06:00
Dingelstedt. - Am Sonntag, 15. Februar, waren die Einwohner der Gemeinde Huy an die Wahlurnen gebeten worden, um in Nachfolge des verstorbenen Bürgermeisters Maik Berger und der kommissarischen Vertretung durch Christina Eggert einen neuen Bürgermeister zu wählen.