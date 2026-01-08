weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Kommunalpolitik im Harz: Bürgermeister-Wahl 2026 im Huy: Thorsten Perner will für die AfD ins Rathaus einziehen

Liveticker:
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe
Liveticker: „Würde es wieder tun“: Kein Mitgefühl, neue Drohungen und alte Vorwürfe

Kommunalpolitik im Harz Bürgermeister-Wahl 2026 im Huy: Thorsten Perner will für die AfD ins Rathaus einziehen

Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Thorsten Perner aus Haus Nienburg, der für die AfD an den Start geht.

Von Maria Lang 08.01.2026, 11:00
Thorsten Perner stellt sich als Kandidat zur Bürgermeisterwahl im Huy.
Thorsten Perner stellt sich als Kandidat zur Bürgermeisterwahl im Huy. Foto: Maria Lang

Haus Nienburg. - „Das ist unsere Heimat geworden hier – und dafür möchte ich mich einsetzen“, sagt Thorsten Perner. Der AfD-Kandidat tritt zur Wahl um das Bürgermeisteramt im Huy an.