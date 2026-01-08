Kommunalpolitik im Harz Bürgermeister-Wahl 2026 im Huy: Thorsten Perner will für die AfD ins Rathaus einziehen

Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Thorsten Perner aus Haus Nienburg, der für die AfD an den Start geht.