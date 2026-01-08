Liveticker:
Kommunalpolitik im Harz Bürgermeister-Wahl 2026 im Huy: Thorsten Perner will für die AfD ins Rathaus einziehen
Im Februar wird in der Gemeinde Huy ein neuer Bürgermeister gewählt. Mehrere Kandidaten stellen sich zur Wahl – einer von ihnen: Thorsten Perner aus Haus Nienburg, der für die AfD an den Start geht.
08.01.2026, 11:00
Haus Nienburg. - „Das ist unsere Heimat geworden hier – und dafür möchte ich mich einsetzen“, sagt Thorsten Perner. Der AfD-Kandidat tritt zur Wahl um das Bürgermeisteramt im Huy an.