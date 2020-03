USA, Washington: Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das neuartige Coronavirus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa

In Ballenstedt ist ein Patient am Coronavirus gestorben. Zudem wurden im Harzkreis neun neue infizierte Personen bestätigt.

Halberstadt/Ballenstedt (vs) l Im Landkreis Harz ist der erste Corona-Patient verstorben. Die erkrankte Person ist in der Lungenklinik Ballenstedt gestorben. Dabei handelt es sich um einen 77-jährigen Mann mit Vorerkrankungen. Somit sind aktuell sechs Todesfälle in Sachsen-Anhalt bekannt.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Harz vermeldet zudem neun neue Coronainfektionen im Kreisgebiet. Damit sind insgesamt 67 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden beziehungsweise gelten als Kontaktfälle. (Stand: 30. März/17 Uhr) Die neuen Fälle stammen aus Thale, Quedlinburg, Vorharz und Wernigerode. Zudem wurden in der ZASt drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell 232 Personen.

Es ergibt sich damit folgende Aufteilung der Fallzahlen auf die Kommunen:

Ballenstedt 8

Blankenburg 4

Falkenstein/Harz 2

Halberstadt 7

Harzgerode 4

Ilsenburg 4

Nordharz 5

Oberharz am Brocken 1

Osterwieck 4

Quedlinburg 7

Thale 12

Wernigerode 6

Vorharz 3

Korrektur: Die am 29. März für Falkenstein/Harz gemeldeten Fälle betrafen Halberstadt. Die Korrektur ist in der vorstehenden Aufzählung berücksichtigt.