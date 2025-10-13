weather wolkig
Unfall im Harz Crash mit Linienbus in Halberstadt: Drei Verletzte nach Wendemanöver von Mercedes

Ein Mercedes-Fahrer wollte am Montag (13. Oktober) mitten in der Kühlinger Straße in Halberstadt wenden – und übersah dabei einen Linienbus. Die Folge: Kollision, Vollbremsung und mehrere Verletzte. Was zum Unfall bekannt ist.

Von Dennis Lotzmann 13.10.2025, 16:00
Der tonnenschwere Linienbus der HVG krachte dem Daimler, dessen Fahrer direkt hinter der Haltestelle in der Kühlinger Straße wenden wollte, trotz Vollbremsung in die linke Fahrzeugseite. Unter anderem der Autofahrer wurde beim Unfall verletzt.
Halberstadt. - In der Kühlinger Straße in Halberstadt ist es am Montagvormittag (13. Oktober) zu einem Unfall gekommen, an dem auch ein Linienbus der Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) beteiligt war.