Unfall im Harz Crash mit Linienbus in Halberstadt: Drei Verletzte nach Wendemanöver von Mercedes
Ein Mercedes-Fahrer wollte am Montag (13. Oktober) mitten in der Kühlinger Straße in Halberstadt wenden – und übersah dabei einen Linienbus. Die Folge: Kollision, Vollbremsung und mehrere Verletzte. Was zum Unfall bekannt ist.
13.10.2025, 16:00
Halberstadt. - In der Kühlinger Straße in Halberstadt ist es am Montagvormittag (13. Oktober) zu einem Unfall gekommen, an dem auch ein Linienbus der Halberstädter Verkehrsgesellschaft (HVG) beteiligt war.