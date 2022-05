Darum weist der Kirchturm in Berßel bei Osterwieck gerade große Lücken auf

Berßel - Er wirkt fast wie ein modernes Kunstwerk, der Kirchturm in Berßel. Pyramidenförmig ragt die Spitze in den Himmel. Massiv ist sie allerdings nicht – sie besteht derzeit nur aus einer Gerüstkonstruktion, teilweise von weißen Folienbahnen umhüllt. Was geht da vor sich, am jahrhundertealten Gotteshaus?