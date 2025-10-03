Der Langensteiner Sportverein war Gastgeber für das Fest der Vereine, das die Harzer Volksbank einmal im Jahr ausrichtet. Verbunden ist das mit einer besonderen Auszeichnung für die Ehrenamtler im Sport.

Das sind die Gewinner der „Sterne des Sports“ im Harz

Gruppenfoto der ausgezeichneten Vereine mit Vertretern der Kreissportbünde Harz und Goslar sowie der Harzer Volksbank.

Halberstadt. - Aufregung im Sportlerheim Langenstein. Mehr als 80 Vertreter verschiedener Vereine sind am 2. Oktober 2025 der Einladung der Harzer Volksbank zum Fest der Vereine gefolgt. Sie haben der Verleihung der „Sterne des Sports“ auf regionaler Ebene entgegen gefiebert. Hier die Preisträger.