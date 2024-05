Osterwieck/Hessen. - Eigentlich sollte das Osterwiecker Sommerbad heute öffnen. Dass daraus nichts wird, liegt an den Sanierungsarbeiten, die im Augenblick dort noch stattfinden. Dringend notwendig: die Sanierung des Sprungturmes. Ein Abriss war für die Stadtverwaltung nicht infrage gekommen.

Im Sozialausschuss war der Turm als Magnet, besonders für junge Menschen, bezeichnet worden. Ihn abzureißen sei keine gute Idee, hatte Ausschussmitglied Uwe Reuer seinerzeit betont. Derzeit wird der Turm neu gestrichen und die Fünf-Meter-Plattform hat ein neues Geländer erhalten. „Der Turm hatte Risse bekommen“, erklärte Schwimmmeister Ronald Bönisch. Auf Dauer wäre die Standfestigkeit gefährdet gewesen.

Anders als zuvor ist das neue Geländer auf der Unterseite der Plattform befestigt. „Das war vorher genau andersherum. Dadurch hat es unter anderem Probleme mit Feuchtigkeit gegeben“, so Bönisch. Das Geländer für den Dreier werde in der kommenden Woche angebracht, ergänzt er. Durch die neue Anbaumethode erhoffe er sich eine größere Haltbarkeit.

Anders als einigen anderen Bädern in der Region ist das Schwimmbecken in Osterwieck nicht mit Fliesen, sondern mit einer Folie ausgekleidet. „Die Folie hat im Laufe der Zeit durch die großen Wasserdrücke Schaden genommen“, erklärt Bönisch. Dadurch es Risse gegeben, in die Wasser eingedrungen sei. Darunter habe das Material angefangen zu verrotten. „Die Beckenwand musste von der alten Folie befreit werden. Danach wurde sie intensiv gereinigt und derzeit wird neue Folie verschweißt“, berichtet er.

Was bedeuten die Maßnahmen für den Beginn der Badesaison? „Wir hoffen, dass wir am Wochenende mit dem Befüllen des Beckens beginnen können“, so Bönisch. Das dauere etwa sechs Tage. Wenn alles laufe, wie geplant, könne das Gesundheitsamt am 27. Mai zur Abnahme kommen.

„Gibt es keine Beanstandungen, können wir voraussichtlich am 29. Mai öffnen“, erklärt er Schwimmmeiser. Insgesamt schlägt die aktuelle Sanierung inklusive aller Nebenarbeiten mit rund 50.000 Euro zu Buche, berichtet Sarah Menzel, Sachgebietsleiterin Gebäude- und Liegenschaftsmanagement bei der Verwaltung. „Wir erkaufen uns damit jedoch nur Zeit“, sagt sie. Die Folierung habe nur eine begrenzte Lebensdauer. Irgendwann werde das Material brüchig und müsse erneuert werden. „Wenn wir davon ausgehen, später einmal die komplette Folierung des Schwimmbeckens machen zu müssen, sprechen wir schnell über Kosten in Höhe von 250.000 Euro“, erklärt sie weiter.

Problemlos laufen die Saisonvorbereitungen dagegen im zweiten kommunalen Freibad der Gemeinde in Hessen. „Im Freibad Hessen sind wir auf Reihe“, berichtet Rettungsschwimmer Tobias Krone. Er wird auch in diese Badesaison wieder vom Bauhof an das Freibad ausgeliehen.

„Wir öffnen pünktlich am 1. Juni“, sagt er. Ende Mai komme das Gesundheitsamt des Landkreises für die Gesamtabnahme, danach könne es losgehen. Die Eintrittspreise bleiben in beiden Bädern auf dem Vorjahresstand. Sie liegen für die Tageskarten bei vier Euro für Erwachsene und zwei Euro pro Kind. Für die Zehnerkarte sind und 30 respektive 15 Euro zu zahlen. In Osterwieck gibt es außerdem noch Saisonkarten für 120 bzw. 45 Euro.