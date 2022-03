Dedelebener Sammelaktion für die Ukraine sprengt die Kapazitäten

In der vergangenen Woche hatte der Dedelebener Andreas Matthies zu einer Spendenaktion für die Ukraine aufgerufen. Mit einer derartigen Resonanz hätte er jedoch nicht gerechnet.

Dedeleben/Gemeinde Huy - Vielerorts finden aktuell auch in der Gemeinde Huy Spendenaktionen für die Menschen in der Ukraine statt. Als einer der ersten hatte Andreas Matthies aus Dedeleben in der vergangenen Woche zu einer Sammlung aufgerufen (die Volksstimme berichtete).