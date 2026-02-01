weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Senioren im Harz: Die Freunde fürs Leben treffen im Februar auf dsie Frwimaurer in Halberstadt

Unterhaltung, Gemeinschaft, Solidarität und Informationen. Die „Freunde fürs Leben“ haben viel vor in diesem Jahr. So sieht das Programm für 2026 aus und ein Geheimnis aus dem Mittelalter gehört auch dazu.

Von Thomas Kügler 01.02.2026, 11:15
Martina Schulze und die Freunde fürs Leben werden den Präventionsbeauftragten und Kriminaloberkommissar Hubatschek im Sommer begrüßen können.
Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Regelmäßig treffen sich Halberstadts Senioren im offenen Café der HWG im Breiten Weg. Doch zum Jahresprogramm des Selbsthilfevereins gehören auch Fahrten, Vorträge und Ausflüge. Schon im Frühjahr steht eine Zeitreisein die Vergangenheit auf dem Programm.