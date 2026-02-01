Senioren im Harz Die Freunde fürs Leben treffen im Februar auf dsie Frwimaurer in Halberstadt
Unterhaltung, Gemeinschaft, Solidarität und Informationen. Die „Freunde fürs Leben“ haben viel vor in diesem Jahr. So sieht das Programm für 2026 aus und ein Geheimnis aus dem Mittelalter gehört auch dazu.
01.02.2026, 11:15
Halberstadt. - Regelmäßig treffen sich Halberstadts Senioren im offenen Café der HWG im Breiten Weg. Doch zum Jahresprogramm des Selbsthilfevereins gehören auch Fahrten, Vorträge und Ausflüge. Schon im Frühjahr steht eine Zeitreisein die Vergangenheit auf dem Programm.