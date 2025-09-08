In den Osterwiecker Ortsteilen kümmern sich die Feuerwehren aktuell neben Bränden auch um Bäume. Welchen langgehegten Plan die Veltheimer endlich umsetzen konnten bei der Baumpflanzchallenge 2025 und welcher Strafe sie entgehen.

Die „Neuen“ an der Bushaltestelle: Welches langgehegte Vorhaben des Veltheimer Ortschaftsrats fast zum Scheitern verurteilt war

Die „Neuen“ an der Veltheimer Bushaltestelle: eine Weigelie und ein Rotahorn - gepflanzt von der Ortswehr.

Veltheim. - Zur Abwechslung gab es für die Freiwillige Feuerwehr Veltheim mal Bäume statt Brände. Die Kameraden aus Osterode am Fallstein (Harzkreis) haben die Veltheimer nominiert, an der Baumpflanzchallenge 2025 teilzunehmen. Sieben Tage hatten die Aktiven nun Zeit, um im Rahmen der Feuerwehr-Social-Media-Aktion einen Baum zu pflanzen als Zeichen für den Klimaschutz und zur Stärkung des Teamgeists.