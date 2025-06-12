Zu viele Tiere, zu wenig Hilfe Jetzt droht Sachsen-Anhalts Igelkrankenhaus ein Aufnahmestop
In Sachsen-Anhalts einzigem Igelkrankenhaus bei Magdeburg nehmen die Fundtiere überhand. Durch Autounfälle, Mähroboter und unachtsame Menschen häufen sich aktuell zudem die Todesfälle. Jetzt findet der Verein emotionale Worte.
Aktualisiert: 09.08.2025, 13:17
Ebendorf. - Die Boxen im Igelkrankenhaus sind voll. „Wir mussten inzwischen Igel in die private Pflege geben, weil es aktuell einfach überhandnimmt“, sagt Kerstin Keil, Vorsitzende des Vereins „Igelhilfe Barleben“, der zugleich Sachsen-Anhalts einziges „Igelkrankenhaus“ betreibt.