Tradition im Handwerk Startschuss für Halberstädter Domstolle: Hier entsteht das exklusive Weihnachtsgebäck (mit Bildergalerie)
Die Produktion der Halberstädter Domstolle hat begonnen – und mit ihr zieht der Duft von Rum und Gewürzen durch die Backstube der Bäcker und Konditoren GmbH. Nur 2.500 Stück werden gebacken, mit erlesenen Zutaten und einer geheimen Gewürzmischung.
Aktualisiert: 08.10.2025, 14:52
Halberstadt. - Leise surrend arbeitet die Knetmaschine. Die ersten 60 Kilogramm des Halberstädter Domstollenteigs entstehen. Der Duft von Rum und Gewürzen zieht in die um diese Zeit leere Backstube. Das besondere Weihnachtsgebäck entsteht, wenn die Tagesproduktion bei der HBK GmbH abgeschlossen ist.