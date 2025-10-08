Tradition im Handwerk Startschuss für Halberstädter Domstolle: Hier entsteht das exklusive Weihnachtsgebäck (mit Bildergalerie)

Die Produktion der Halberstädter Domstolle hat begonnen – und mit ihr zieht der Duft von Rum und Gewürzen durch die Backstube der Bäcker und Konditoren GmbH. Nur 2.500 Stück werden gebacken, mit erlesenen Zutaten und einer geheimen Gewürzmischung.