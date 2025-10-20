Drei Stunden im Zug gefangen – und niemand durfte aussteigen: In Nienhagen musste die Feuerwehr anrücken, um rund Bahnreisende aus einem liegengebliebenen Zug zu befreien. Was war passiert?

Ein Zug blieb im Vorharz-Ort Nienhagen am Bahnhof liegen. Fahrgäste mussten stundenlang warten, bis sie aussteigen konnten.

Nienhagen. - Bahnreisende auf dem Weg von Halberstadt nach Magdeburg haben am Montagmorgen, 20. Oktober, mehr als drei Stunden lang im Vorharz-Ort Nienhagen festgesessen. Am Ende mussten sie von der Feuerwehr aus einem stehenden Zug befreit werden.