Technischer Defekt in Nienhagen Dramatische Zugpanne im Vorharz: Feuerwehr evakuiert Fahrgäste nach stundenlangem Stillstand
Drei Stunden im Zug gefangen – und niemand durfte aussteigen: In Nienhagen musste die Feuerwehr anrücken, um rund Bahnreisende aus einem liegengebliebenen Zug zu befreien. Was war passiert?
20.10.2025, 18:30
Nienhagen. - Bahnreisende auf dem Weg von Halberstadt nach Magdeburg haben am Montagmorgen, 20. Oktober, mehr als drei Stunden lang im Vorharz-Ort Nienhagen festgesessen. Am Ende mussten sie von der Feuerwehr aus einem stehenden Zug befreit werden.