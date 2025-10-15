weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Polizeieinsatz im Harz Dreister Diebstahl im Supermarkt: 72-Jährige in Osterwieck um Portemonnaie gebracht

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und plötzlich war das Portemonnaie weg. In einem Supermarkt in Osterwieck wurde eine 72-Jährige Opfer eines dreisten Taschendiebs. Wovor die Polizei in dem Zusammenhang warnt.

Von Dennis Lotzmann 15.10.2025, 15:30
Handtaschendiebe agieren geschickt und blitzschnell. Um Opfer abzulenken, rempeln sie mitunter bewusst an - wie aktuell in Osterwieck.
Handtaschendiebe agieren geschickt und blitzschnell. Um Opfer abzulenken, rempeln sie mitunter bewusst an - wie aktuell in Osterwieck. Symbolbild: Soeren Stache/dpa

Osterwieck. - Fataler Fehler beim Einkauf: Eine 72 Jahre alte Frau in Osterwieck, die ihre Handtasche sorglos an den Einkaufswagen gehängt hatte, verlor am Ende einen dreistelligen Geldbetrag.