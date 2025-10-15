Das Harztheater wagt sich wieder an einen Klassiker: „Der zerbrochne Krug“ von Heinrich Kleist feiert am 17. Oktober Premiere und wird auch von vielen Klassen besucht werden. Aber sind Klassiker überhaupt noch relevant heutzutage?

Harzer bekommen es mit Erpressung, Machtmissbrauch und falschem Spiel zu tun

Probenszene aus „Der zerbrochne Krug“ am Harztheater, hier Arnim Beutel, Luisa Jäger, Jan Saure und Eric Eisenach (von links).

Halberstadt/Quedlinburg. - Es ist ein schönes Format, dass das Harztheater mit seinem Rampenlicht anbietet. Beim Rampenlicht#reingeschaut kann man erleben, wie eine Inszenierung entsteht. Und erfahren, was Regisseure antreibt, bestimmte Stücke zu erzählen. Denn mal ehrlich, haben Klassiker wie „Der zerbrochene Krug“ heute noch was zu sagen?