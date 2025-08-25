Auch in diesem Sommer haben sich die Faschingseulen aus Eilenstedt etwas Besonderes einfallen lassen. Worum es dieses Mal geht und wann wo gefeiert wird.

Eilenstedt. - Die klassische Karnevalszeit ist zwar für dieses Jahr seit Aschermittwoch bereits vorbei - doch das hält die Eilenstedter Faschingseulen nicht ab, die fünfte Jahreszeit ein wenig zu verlängern: Am Freitag, 29. August, soll im KaffeeTreff wieder Sommerfasching gefeiert werden.

„Wir haben das jetzt schon zweimal gemacht - und es kam jedes Mal super an“, erzählt Carmen Holzberg. „Das erste Mal vor zwei Jahren mit einem Best-of zu unserem 30-jährigen Bestehen und dann im vorigen Jahr mit einem Musical.“

Für dieses Jahr habe man sich das Thema Zirkus ausgesucht: „Es gibt zum Beispiel eine Zaubershow, ein Quiz, verschiedene Tänze, Akrobatik von unseren Jüngsten, einen Clown und sogar eine Tiershow mit einem echten Pferd“, zählt sie auf.

Einstündiges Programm der Faschingseulen startet um 19.30 Uhr

Einlass im KaffeeTreff im Westendorf 21 in Eilenstedt ist, bei freiem Eintritt, um 18 Uhr, los geht es dann um 19.30 Uhr. Das Ganze finde draußen statt, weshalb man auf gutes Wetter hoffe.

Am Zirkusstück wirken insgesamt 15 Faschingseulen mit. „Wir haben kürzlich nochmal zwei Mädchen als Verstärkung bekommen“, sagt Carmen Holzberg und freut sich über den Zuwachs. „Jetzt sind es schon sieben in der Nachwuchsabteilung.“

Die Leitung hat sie dieses Mal an die Mädels der jüngeren Generation abgegeben, die daher auch für den Inhalt zuständig sind. Bei den Tänzen sei sie selbst aber noch dabei.

„Es wird etwa eine Stunde Programm geben“, so Holzberg. „Und im Anschluss dann eine Disco mit DJ, der uns auch schon beim Programm unterstützt.“ Gemeinsam soll der Abend gemütlich ausklingen.

Zur Stärkung der Gäste gibt es, ganz zirkustypisch, Zuckerwatte und Popcorn, aber auch Pommes.