Die erste Hürde in dem dreistufigen Bewerbungsverfahren um die „Sterne des Sports“ auf Bundesebene haben drei Vereine im Harz genommen - sie haben auf Regionalebene mit ihren Projekten punkten können. Und sich gegen viele Mitbewerber durchgesetzt.

Ein Wettstreit, der mehr will als sportliche Leistungen im Harz zu honorieren

Heiko Oehring, Vorstandchef der Harzer Volksbank (rechts), gratuliert Vertretern des TSC Rieder zu Platz zwei bei der Verleihung der „Sterne des Sport“ in Bronze in der Sportgaststätte Langenstein.

Halberstadt/Harzkreis. - Drei Sportvereine der Region freuen sich über die Auszeichnung mit den „Sternen des Sports“ in Bronze. Eine Ehrung, die für soziales Engagement, innovative Konzepte oder die Integration von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen im Sport vergeben wird. Jedes Jahr gibt es unterschiedliche Projekte, die zu bewerten sind, ist von Marina Münch, Abteilungsleiterin Marketing der Harzer Volksbank, zu erfahren.