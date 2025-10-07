Die Linke in Magdeburg meldet einen enormen Mitgliederzuwachs. Zudem wurden eine neue Spitze und die Landtagskandidaten bestimmt.

Magdeburg - Die Linke Magdeburg hat nach eigenen Angaben sowohl ihren Stadtvorstand neu bestimmt, als auch die Kandidaten zur Landtagswahl gewählt. Knapp 130 Mitglieder der Partei seien zusammengekommen, um nach dem extrem großen Zulauf an Neumitgliedern die Weichen für die kommenden Monate zu stellen. Aktuell habe die Partei in Magdeburg mehr als 700 Mitglieder und habe sich damit seit Jahresbeginn in ihrer Mitgliederstärke verdoppelt, hieß es weiter.