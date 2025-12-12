Auch in diesem Jahr konnten sich Mitglieder der Dingelstedter Einrad-Gruppe zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Wer aus dem Harzkreis dabei war und wie abgeschnitten hat.

Dingelstedt. - Die Dingelstedter Einradfahrer sind mit ihrer speziellen Sportart nicht nur etwas Besonderes im Huy und für die Region, sondern darin auch äußerst erfolgreich. Und das schon mehrfach.

An der diesjährigen Deutschen Meisterschaft Ende November haben sie mit zwei Nachwuchstalenten teilgenommen.

Teilnahme setzt langen Qualifikationsprozess voraus

Voraussetzung sei ein langer Qualifikationsprozess gewesen, wie Trainerin Anika Lodahl berichtet: „Zuerst kam die Ostdeutsche Meisterschaft, bei der ein Podiumsplatz erreicht werden musste, um zur Norddeutschen Meisterschaft zugelassen zu werden. Und auch bei der musste man einen der ersten Plätze erreichen, um sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.“

Von den 15 Kindern, die aktuell bei den Dingelstedter Einradfahrern trainieren, haben sowohl Paulina Lodahl als auch ihr Bruder Florian diese Kriterien erfüllt.

Die Neunjährige hat im Kampf um den Titel bei den Deutschen Meisterschaften in der Altersgruppe der unter Elfjährigen (weiblich) eine Kür als Alien unter dem Titel „Besuch aus dem All“ vorgeführt. Florian, der mit seinen elf Jahren bereits eine Klasse drüber, als U13 männlich, startete, ging als Detektiv „auf Spurensuche“.

Florian Lodahl mit seiner Detektiv-Kür. Foto: Thomas Höser

Dabei hatten sie, so ihre Trainerin, „überraschend viel Konkurrenz. Vor allem bei den Jungs war das sonst nicht so, aber dieses Mal waren erstaunlich viele Neue dabei“. Am Ende holte Paulina Platz 4 (von fünf) und Florian Platz 5 (von sieben) – ein Ergebnis mit dem beide und auch die Trainerin sehr zufrieden sind.

Neue Talente sind in Dingelstedt gern gesehen

Und weil nach der Meisterschaft vor der Meisterschaft ist, beginne bereits jetzt das Training für die kommende Saison.

Wer sich ebenfalls einmal ausprobieren möchte, ist freitags von 16 bis 18 Uhr beim Anfängertraining unter der Leitung von Steffi Erdmann in der Dingelstedter Mehrzweckhalle gern gesehen.