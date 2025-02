Brandserie in der Harzer Kreisstadt Erneut brennt in Halberstadt Müllcontainer

Die Serie von Brandanschlägen auf Müllcontainer in Halberstadt reißt nicht ab. In der Nacht zum Mittwoch, 26. Februar, ging eine Mülltonne in der Bakenstraße in Flammen auf. Beschädigt wurde auch eine Hausfassade.