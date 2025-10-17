Wirtschaft im Harz Fachgeschäft aus Halberstadt trotzt Giganten wie Amazon und Zalando
Fünf von fünf Sternen bei Google, das muss man erst mal schaffen. Andrea Süße aus dem Schuhhaus Altstadt in Halberstadt weiß, wie es geht.
17.10.2025, 06:15
Halberstadt. - Am 1. November 1995 war Helmut Kohl Bundeskanzler und Berti Vogts Fußball-Bundestrainer. Keiner von beiden ist noch im Amt, aber Andrea Süße ist es. Damals vor dreißig Jahren hat sich die Orthopädieschuhmacherin selbstständig gemacht und seitdem trotzt sie Giganten wie Amazon, Deichmann oder Zalando.