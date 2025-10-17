Fünf von fünf Sternen bei Google, das muss man erst mal schaffen. Andrea Süße aus dem Schuhhaus Altstadt in Halberstadt weiß, wie es geht.

Schuhe liegen Andrea Süße im Blut. Diesen Oxforder in Größe 60 hat ihr Vater gefertigt.

Halberstadt. - Am 1. November 1995 war Helmut Kohl Bundeskanzler und Berti Vogts Fußball-Bundestrainer. Keiner von beiden ist noch im Amt, aber Andrea Süße ist es. Damals vor dreißig Jahren hat sich die Orthopädieschuhmacherin selbstständig gemacht und seitdem trotzt sie Giganten wie Amazon, Deichmann oder Zalando.