Nach Krise bei Halberstädter Würstchen: Insolvenzplan beschlossen – was bedeutet das für die Zukunft?

Halberstadt - Es war ein Knaller für den Harz und für Halberstadt insbesondere. Anfang 2025 ist die Heine-Firmengruppe ins Schlingern geraten. Erst stellte die Halberstädter Konserven GmbH (Halko, Halberstädter Würstchen) einen Insolvenzantrag vor dem Amtsgericht Magdeburg, dann folgte das Hotel Villa Heine. Zumindest bei Halko ist seit dem 28. November klar, wie es weitergeht.